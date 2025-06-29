Ефимов: В Москве завершили монолитные работы в поликлинике на Люблинской улице

В Москве строители завершили монолитные работы в новой поликлинике в районе Люблино. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



По его словам, медицинское учреждение на 560 посещений в смену возводится в составе жилого квартала «Люблинский парк».



«Пятиэтажное здание площадью почти девять тысяч квадратных метров объединит взрослую и детскую поликлиники. На объекте уже завершились монолитные работы. После окончания строительства застройщик передаст здание в систему здравоохранения Москвы», – уточнил заместитель мэра.



Ефимов также рассказал, что новой поликлинике будут вести прием терапевты, педиатры, кардиологи, неврологи, урологи, эндокринологи, хирурги-ортопеды, лор-специалисты, офтальмологи. Также в здании предусмотрены кабинеты УЗИ, ЭКГ, процедурные.



Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что детское отделение разместится в левой части здания, а взрослое займет правую сторону.



Проектом для удобства посетителей на первом этаже предусмотрен буфет. Рядом с поликлиникой оборудуют детскую площадку с безопасным резиновым покрытием.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в районе Марьино полностью обновили поликлиники.

