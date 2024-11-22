Ефимов: В Москве завершилась обкатка эскалаторов на переходах метро «Электрозаводская»

В Москве завершили обкатку эскалаторов на переходах между станциями метро «Электрозаводская» Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линией. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Пересадка между станциями «Электрозаводская» находится в высокой степени готовности: здесь проложено более 18 километров силового и почти 27 километров слаботочного электрокабеля. Это свыше 45 километров. Осталось проложить менее трех километров электрических линий. Помимо этого, были проведены испытания установленного ранее эскалаторного оборудования отечественного производства», – уточнил заместитель мэра.

Он также добавил, что в завершающей стадии находятся работы по устройству электросетей и других систем. Архитектурная отделка станций почти готова. Полы и стены уже облицованы гранитом.

В зоне примыкания перехода к станции Арбатско-Покровской линии размещены отреставрированные исторические горельефы, прежде украшавшие «Электрозаводскую». В 50-х годах ХХ века два горельефа демонтировали из-за перестройки части зала. Они долгие годы считались утерянными, но были обнаружены на складе электродепо «Измайлово» и перевезены в музей метро на станции «Деловой центр».

Как отметил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков, для того, чтобы горельефы вернулись на свое историческое место были проведены масштабные реставрационные работы.

«Одна из частей композиции за время хранения на складе депо «Измайлово» оказалась утрачена. Специалисты воссоздали ее заново по архивным фотографиям», – рассказал Десятков.

В Мосгосстройнадзоре проинформировали, что за время строительства были проведены 12 проверок, в том числе с привлечением специалистов подведомственного Центра экспертиз.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о возвращении исторических горельефов на станцию «Электрозаводская».

