Ефимов: В Москве застройщикам выделили три участка по льготной ставке в 2025 году

В Москве с начала года застройщикам под строительство трех промышленных объектов было выделено три земельных участка по льготной ставке один рубль в год в рамках в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП). Об этом сообщил в рамках ПМЭФ заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«С начала 2025-го город выделил около 2,6 гектара земли на западе и востоке столицы для реализации трех масштабных инвестпроектов. Предприниматели возведут пищевое предприятие, корпус по выпуску электронной аппаратуры и осветительного оборудования, а также промышленный комплекс, где разместятся сразу несколько производителей. Благодаря реализации этих проектов будет создано 450 рабочих мест», – отметил заместитель мэра.



Он напомнил, что инвесторы могут получить в аренду участки для возведения производств за символическую плату – один рубль в год. Ефимов уточнил, что такая мера поддержки действует в столице по решению мэра Москвы Сергея Собянина уже более трех лет.



В рамках Масштабных инвестиционных проектов город предоставляет инвесторам земельные участки, которые позволяют локализовать как высокотехнологичные предприятия, так и производство товаров народного потребления.



Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в свою очередь, пообещала, что город будет контролировать реализацию этих проектов на всех этапах проведения работ.

