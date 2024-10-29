Ефимов: В Москве за счет городского бюджета возвели три образовательных учреждения в этом году

Три образовательных учреждения с начала 2024 года построили в районах Ховрино и Чертаново Северное за счет городского бюджета, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала текущего года в рамках Адресной инвестиционной программы в столице построили три объекта образования, рассчитанные более чем на тысячу мест. В частности, новый учебный корпус на 500 учеников 8-11 классов площадью свыше 8,8 тысячи квадратных метров появился на Клинской улице в районе Ховрино», – пояснил он.

По его словам, в пятиэтажном здании, прилегающим к действующей школе № 1474, разместится медиатека с зонами для индивидуальных и групповых занятий, а также два лабораторно-исследовательский комплекса.

В Чернатово Северное на юге столицы построили образовательное учреждение, рассчитанное на 300 человек. Помимо кабинетов в нем оборудованы обеденный зал с пищеблоком, а также зал для проведения мероприятий.

Как сообщил глава департамента гражданского строительства столицы Рафик Загрутдинов, еще одна школа на 200 школьных и 150 дошкольных мест появилась в Ховрино.

«В учебном комплексе организовано комфортное и безопасное образовательное пространство, включая безбарьерную среду для детей с ограниченными возможностями здоровья», – уточнил он.

Строительство школ и детских садов в непосредственной близости от жилых кварталов способствуют созданию удобной и качественной городской среды.

