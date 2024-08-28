Ефимов: В Москве за два года передали инвесторам 230 участков для реализации МаИП

В Москве с 2022 года застройщикам переданы в аренду 230 земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, реализация масштабных инвестиционных проектов способствует развитию инфраструктуры столицы и возникновению новых вакансий.

«С 2022 года город передал инвесторам и застройщикам без проведения торгов 230 земельных участков для строительства. Их общая площадь составляет около 538 гектаров. На выделенных территориях возводят производственные предприятия, детские сады, школы, спортивные комплексы, многофункциональные центры и другие важные объекты», – рассказал заммэра.

В частности, для возведения социальных объектов застройщикам передано 53 участка общей площадью 66,5 Га, для строительства коммерческой недвижимости – 43 участка площадью 57,5 Га, а для спорткомплексов – 33 участка площадью 93,3 Га.

Как уточнил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, за семь месяцев текущего года для реализации МаИП в Москве заключено 57 договоров по аренде земельных участков общей площадью более 190 Га.

Он отметил, что на них будет возведено около 2 млн квадратных метров недвижимости.

В 2024 году было подписано 16 соглашений на строительство социальных объектов, 14 – для возведения объектов коммерческой недвижимости, 7 – для строительства спорткомплексов.

