Ефимов: В Москве за 5 лет выпустили почти 700 ГПЗУ под строительство в рамках АИП
В Москве за последние пять лет столичный комитет по архитектуре и градостроительству выпустил почти 700 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для объектов, строящихся в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«С 2020 года в столице оформили почти 700 градостроительных планов земельных участков для возведения объектов капитального строительства за счет городского бюджета. Из них более 24% пришлось на 2024-й, когда выпустили более 160 ГПЗУ для реализации проектов в рамках Адресной инвестиционной программы», – уточнил заместитель мэра.
По его словам, благодаря этому в Москве появляются новые жилые и социальные объекты.
При этом, при проведении работ учитываются потребности москвичей и запросы на развитие конкретных территорий.
Председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская отметила, что в 2024 году был выпущен, в том числе, и градостроительный план участка для строительства в Зеленограде детской поликлиники на Панфиловском проспекте.
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