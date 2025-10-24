Ефимов: В Москве за 15 лет возвели почти 158 млн квадратных метров недвижимости

В Москве с 2011 года возвели около 8,5 тысячи объектов недвижимости общей площадью почти 158 миллионов квадратных метров. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Общая площадь недвижимости, построенной с 2011 года в Москве, составляет почти 158 миллионов квадратных метров. За счет городского бюджета и инвестиционных средств возвели около 8,5 тысячи объектов, включая объекты социальной, деловой и коммерческой инфраструктуры, а также жилье, в том числе для реализации программы реновации», - уточнил заместитель мэра.



Он также отметил, что за прошедшие годы в столице появилось 4,5 тысячи жилых домов, что составляет около 68,7 миллиона квадратных метров.



По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, инвесторы с 2011 года возвели около 6,7 тысячи объектов, что составляет свыше 130 миллионов квадратных метров, в том числе, объекты образования, здравоохранения и спорта.



«За счет внебюджетных средств в столице появилось 58 миллионов квадратных метров жилой площади», – подчеркнул Овчинский.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года в столице построили 96 спортивных комплексов с бассейнами.

