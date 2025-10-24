Ефимов: В Москве за 15 лет возвели почти 158 млн квадратных метров недвижимости
В Москве с 2011 года возвели около 8,5 тысячи объектов недвижимости общей площадью почти 158 миллионов квадратных метров. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Общая площадь недвижимости, построенной с 2011 года в Москве, составляет почти 158 миллионов квадратных метров. За счет городского бюджета и инвестиционных средств возвели около 8,5 тысячи объектов, включая объекты социальной, деловой и коммерческой инфраструктуры, а также жилье, в том числе для реализации программы реновации», - уточнил заместитель мэра.
Он также отметил, что за прошедшие годы в столице появилось 4,5 тысячи жилых домов, что составляет около 68,7 миллиона квадратных метров.
По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, инвесторы с 2011 года возвели около 6,7 тысячи объектов, что составляет свыше 130 миллионов квадратных метров, в том числе, объекты образования, здравоохранения и спорта.
«За счет внебюджетных средств в столице появилось 58 миллионов квадратных метров жилой площади», – подчеркнул Овчинский.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 2011 года в столице построили 96 спортивных комплексов с бассейнами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генерал Соболев раскрыл «ошеломляющий» ответ России на удар «Томагавками»
- Россияне задолжали 770 миллиардов рублей за услуги ЖКХ
- Путин и Алиев провели телефонный разговор
- Песков: Путин не исключает проведение саммита с США в будущем
- Группа российских альпинистов застряла на горе в Непале
- Нужны гарантии: Как замотивировать молодежь создавать семьи
- ВС России освободили Бологовку, Першотравневое и Проминь
- Привычка против тенденции: Кто в России до сих пор смотрит телевизор
- Гимнастка Мельникова выиграла золото чемпионата мира в опорном прыжке
- Акценты сместились: Почему зумеры отказываются рожать
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru