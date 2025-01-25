Ефимов: В Москве выставили на торги право на редевелопмент участка в ЦАО
В столице на торги было выставлено право на комплексное развитие территории земельного участка в Мещанском районе. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Город принял решение о комплексном развитии участка площадью свыше 3 гектаров в районе Мещанский. Его реорганизацией займется инвестор, которого определят по результатам аукциона. В ближайшее время право на редевелопмент площадки выставят на торги», – объяснил чиновник.
По словам Ефимова, инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 62,71 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект достигнет примерно 1,8 млрд рублей. В результате в городе появится свыше 3,7 тысячи рабочих мест. К тому же на этом месте построят 170 тысяч квадратных метров офисов, сказал заммэра.
Также в рамках проекта находится вестибюль станции московского метрополитена «Рижская» Калужско-Рижской линии, который будет сохранен. Согласно задачам, там построят второй вестибюль одноименной станции БКЛ.
В рамках редевелопмента будущему инвестору нужно обеспечить развитие территории, учитывая строительство нового вестибюля метро и интеграцию его со станциями второго, третьего и четвертого МЦД, уточнил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, там также появятся гостиничный комплекс, ТЦ и другие объекты.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что число проектов комплексного развития территорий за 2024 год увеличилось в 1,6 раза. Отмечается, что сейчас в Москве находятся 302 проекта КРТ общей площадью 4,2 тысячи гектаров.
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