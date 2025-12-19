Ефимов: В Москве выставили на торги право на КРТ в районе Марьино

В Москве выставили на торги право на комплексное развитие территории (КРТ) в районе Марьино. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Территория расположена в границах улиц Перерва, Нижние Поля и Люблинская. Победитель торгов получит возможность построить там научно-производственную инфраструктуру и создать более тысячи рабочих мест», – уточнил заместитель мэра. Таким образом, как подчеркнул Ефимов, девелопер может получить льготу по программе стимулирования создания мест приложения труда.

По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, на этой территории в Марьино планируется построить современный технопарк площадью 74,48 тысячи квадратных метров, а также плоскостную парковку на 118 машино-мест.

«Начальная цена аукциона составляет 9,31 миллиона рублей. Для участия в торгах также необходимо внести задаток в сумме 1,86 миллиона рублей. Реализация проекта КРТ в районе Марьино рассчитана на шесть лет», – отметил Овчинский.

К торгам допускаются лишь те участники, у кого в портфеле реализованных за последние пять лет проектов имеет не менее 7,45 тысячи квадратных метров построенной недвижимости.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов проинформировал о том, что заявочная кампания на право заключения договора о комплексном развитии территории в районе Марьино продлится до 2 февраля, а сам аукцион состоится 10 февраля.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в районах Косино-Ухтомский и Рязанский.

