Ефимов: В Москве выставили на продажу 70 участков под строительство частных домов

В Москве выставили на продажу 70 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Физические лица могут приобрести у города свыше 8,6 гектара земли для индивидуального жилищного строительства. 70 участков площадью от восьми до 26 соток расположены на востоке столицы, а также в ТиНАО. На них можно построить более 35 тысяч квадратных метров недвижимости», – уточнил заммэра.

Для приобретения выбранного участка необходимо обратиться в столичный департамент городского имущества. При подаче на один и тот же участок заявок от нескольких граждан проводятся торги.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что по 47 земельным участкам оказалось сразу несколько желающих их приобрести, на 8 объектов - по одному претенденту, ещё 15 остаются свободными.

По словам главы столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, только в прошлом году в ТиНАО было построено почти 770 тысяч квадратных метров индивидуального жилья, чему способствует развитие социальной и транспортной инфраструктуры новых территорий столицы

Все этапы приобретения городского имущества в настоящее время уже переведены в электронный вид, поэтому москвичи смогут участвовать в торгах онлайн.

