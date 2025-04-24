Ефимов: В Москве вырос спрос на градостроительные услуги для ИЖС

В Москве по итогам первого квартала 2025 года вырос спрос на одобрение градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) на 18,5% процентов по сравнению с первым кварталом прошлого года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Мы видим устойчивый рост интереса москвичей к индивидуальному жилищному строительству. Так, в первом квартале текущего года выдали 1012 ГПЗУ для строительства частных домов. Более 91 процента из них получили физические лица, а это значит, что горожане активно используют возможность возвести собственный дом в черте города», – отметил заместитель мэра.



Он назвал важным показателем то, что москвичи хотят создавать комфортные условия для проживания. Ефимов подчеркнул, что город делает все возможное, чтобы этот процесс был максимально простым и прозрачным.



«Рост количества оформленных ГПЗУ на 18,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – свидетельство востребованности индивидуального жилищного строительства среди москвичей», – отметила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.



По её словам, в прошлом году за аналогичный период было выпущено 854 документа.

