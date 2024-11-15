Ефимов: В Москве выделят участок для строительства промкомплекса в Некрасовке

В Москве в районе Некрасовка построят предприятие тяжелой и нефтехимической промышленности в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город предоставит в аренду земельный участок для строительства экологичного промышленного комплекса на юго-востоке столицы. Компания планирует вложить в реализацию масштабного инвестиционного проекта девять миллиардов рублей», – рассказал заместитель мэра.

По его словам, в этом районе столицы появятся дополнительно 700 новых рабочих мест.

Новое предприятие в Некрасовке будет специализироваться на изготовлении изделий для дома и сада, а также детских товаров и изделий для животных. Планируемый объем производства – до 15 миллионов единиц продукции в год.

Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская проинформировала, что комитет уже внес изменения в правила землепользования и застройки этого участка земли под размещение производственного комплекса.

«Договор аренды земельного участка в Некрасовке площадью пять гектаров планируется заключить с инвестором на пять лет», – уточнил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, общая площадь будущего предприятия составит 47 тысяч квадратных метров.

