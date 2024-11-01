Ефимов: В Москве выделили участок для строительства пищевого производства в ТиНАО

В Москве выделен земельный участок для строительства пищевого производства по выпуску готовых блюд в Краснопахорском районе ТиНАО. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



По его словам, участок предоставлен по ставке один рубль в год в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. С марта 2022 года в столице выделяется земля по ставке один рубль в год для развития производств. Соглашение заключается сроком на пять лет, в течение этого времени инвестор должен завершить строительство.



«В Краснопахорском районе ТиНАО формируется крупный пищевой кластер. Город предоставил землю для локализации производства уже пятой компании, которая построит комплекс по выпуску готовых блюд», – рассказал заместитель мэра.



Он подтвердил, что договор аренды заключен по ставке один рубль в год, вложения в проект составят 7,5 миллиарда рублей, а также в этом районе Москвы появятся дополнительно 970 рабочих мест.



В рамках масштабных инвестиционных проектов инвестор построит два высокотехнологичных промышленных комплекса пищевого назначения – в Западном Дегунине САО и Краснопахорском районе ТиНАО.



По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, площадь объекта, планируемая к строительству, составит 76 тысяч квадратных метров.



В свою очередь, глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин подчеркнул, что с момента присоединения Троицкого и Новомосковского округов к Москве в них создано 200 тысяч рабочих мест.



Инвестор проекта выступила компания «РБЕ». Она занимается поставкой блюд и полуфабрикатов для пассажирских скоростных поездов, а также для социальных объектов, медицинских учреждений, государственных и коммерческих предприятий по всей стране. Компания уже имеет собственные производственные мощности в Москве и Санкт-Петербурге.



Предприятие в Краснопахорском районе станет частью масштабного пищевого кластера, который сейчас формируется в Новой Москве.

