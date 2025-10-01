Ефимов: В Москве выделили участки для строительства спортобъектов в рамках МаИП

В Москве с начала 2025 года было выделено застройщикам 18 гектаров земли для последующего строительства различных спортивных объектов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала 2025 года для реализации пяти проектов было выделено более 18 гектаров земли на юге, северо-западе, западе и востоке столицы. Площадь новых зданий и сопутствующей инфраструктуры превысит 58 тысяч квадратных метров», – уточнил заместитель мэра.

По его словам, инвесторы и застройщики активно участвуют в развитии спортивной инфраструктуры столицы, которой пользуются все категории жителей – дети и взрослые.

Для строительства таких объектов город регулярно подбирает и предоставляет участки в разных районах Москвы если параметры будущего проекта соответствуют критериям МаИП.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева из всех проектов МаИП выделила тот, который позволит построить Центр подготовки сборных команд России по футболу в Хорошево-Мневниках. По её словам, на участке площадью 1,16 гектара появится спорткомплекс с площадками для футбола, волейбола, тенниса, с беговой дорожкой, зонами для занятий воркаутом и ямой для прыжков в длину.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как преобразились спортплощадки и дворы на юго-западе Москвы.

