Ефимов: В Москве выделили более 300 Га для градостроительных проектов
С января по сентябрь текущего года в Москве компании-застройщики получили от города свыше 350 земельных участков для реализации градостроительных проектов за счет средств Адресной инвестиционной программы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, строительная отрасль является одним из драйверов развития экономики Москвы, а возведение объектов за счет бюджета позволяет улучшать транспортную и социальную инфраструктуру во всех районах города.
«С начала 2024 года застройщикам выделен 361 земельный участок общей площадью 303,6 га. На них возведут школы, детские сады, поликлиники, а также дорожные, инженерные и другие объекты», – уточнил заммэра.
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что больше всего таких участков было выделено на территории Новой Москвы - 69 общей площадью свыше 92 га, а также на юге столицы – более 50 общей площадью почти 17 га.
По его словам, в центре столицы было выделено 0,66 га под строительство детского сада на улице Госпитальный Вал.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о планах закончить строительство 200 зданий образовательных учреждений, включая возводимые за счет средств инвесторов в 2025–2027 годах.
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