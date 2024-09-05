Ефимов: В Москве выделены участки для двух предприятий по производству медоборудования
В Москве выделены земельные участки общей площадью более 1,2 гектара в районах Северный и Зюзино под строительство предприятий по выпуску медоборудования в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, с инвесторами уже заключены арендные соглашения на землю по льготной ставке в размере один рубль в год.
«Общая площадь объектов превысит 17 тысяч квадратных метров. В результате реализации проектов будет создано 110 профильных рабочих мест. Размер инвестиций может превысить 1,85 миллиарда рублей», – подчеркнул заместитель мэра.
В столице активно поддерживаются проекты по строительству предприятий. В рамках МаИП в Москве в районе Зюзино был предоставлен земельный участок площадью 0,99 гектара разработчику и производителю рентгеновской техники. На новом предприятии намерены изготавливать все типы штативов рентгенодиагностических аппаратов.
Планируется, что ежегодно здесь будут выпускать до 400 единиц такого оборудования.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в Москве на Дмитровском шоссе для строительства предприятия по выпуску ортопедических медизделий выделен участок площадью 0,25 гектара.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в рамках масштабных инвестпроектов по льготной ставке в аренду выделено более 200 гектаров земли в разных районах города.
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