Ефимов: В Москве возведут современные кварталы на 68 участках по проектам КРТ
В Москве на месте 68 неэффективно используемых территорий построят современные кварталы по проектам комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В первом полугодии столица проработала 68 проектов решений о КРТ. По ним реорганизуют территории бывших промзон и неэффективно используемые участки общей площадью свыше 567 гектаров», – уточнил заместитель мэра.
По его словам, программа комплексного развития территорий позволяет превращать ранее депрессивные пространства в современные городские кварталы.
Ефимов отметил, что в рамках проектов построят в том числе жилье по программе реновации.
«Реализация 68 проектов комплексного развития территорий позволит создать в Москве 73 тысячи рабочих мест», – подчеркнул заммэра.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что новое жилье построят по 34 проектам на территории 33 столичных районов. Также, по его словам, строители возведут около 394 тысяч квадратных метров недвижимости промышленно-производственного назначения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о пятилетии программы КРТ в столице.
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