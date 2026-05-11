Ефимов: В Москве возведут новостройку по крупногабаритной модульной технологии

Строительство жилой многоэтажки началось в Троицком округе, рядом с деревней Яковлево, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Возведение здания ведется в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) площадью 11,66 гектара. Особенность будущего дома заключается в применении инновационной крупногабаритной модульной технологии.

«Наряду с уже сданными здесь в эксплуатацию 12 новостройками и возводимым образовательным комплексом, он станет частью первого в Москве экспериментального жилого микрорайона, построенного с применением крупногабаритной модульной технологии», — рассказал Владимир Ефимов, которого цитирует пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы

Новостройка будет переменной этажности — от четырех до пяти. Общая площадь превысит 5 тысяч квадратных метров. Она будет расположена на Лесной улице, в ней 64 квартиры общей площадью почти 3 тысячи квадратных метров. Как добавили в Департаменте градостроительной политики, новый объект возводится в рамках четвертого этапа работ. Весь микрорайон будет состоять из 15 многоквартирных домов.

Крупногабаритная модульная технология, используемая при строительстве, значительно ускоряет процесс благодаря заводской сборке модулей, что также гарантирует высокий контроль качества. Инженерные коммуникации монтируются непосредственно в модули, а фундамент закладывается параллельно с их изготовлением.

Возведение объекта будет проходить под контролем Мосгосстройнадзора. Застройщик уведомил о начале работ, и инспекторы уже разработали план проверок, отметили в ведомстве. Для контроля качества конструкций и материалов будут привлекаться эксперты из подведомственного Центра экспертиз.

Проекты КРТ направлены на создание городских пространств на месте бывших промзон и неиспользуемых земель. В настоящее время в Москве реализуется 421 такой проект на площади более 4,5 тысячи гектаров, в соответствии с поручением мэра Сергея Собянина.