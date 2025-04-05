Ефимов: В Москве возведут деловой квартал в Очаково-Матвеевском по программе КРТ
В Москве проведут редевелопмент участка земли площадью 3,38 гектара в Очакове-Матвеевском в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В ближайшее время город планирует заключить с правообладателями недвижимости договор о КРТ. В рамках реорганизации участка площадью 3,28 гектара по адресу: Очаковское шоссе, владения 10, 12, создадут современный деловой квартал с научно-производственными, общественными, культурными и другими объектами», – уточнил заместитель мэра.
По его словам, вложения в проект превысят 42 миллиарда рублей, кроме того, ежегодный бюджетный эффект составит более 1,8 миллиарда рублей. Ефимов также отметил, что в результате реализации проекта в этом районе столицы появится свыше 4,4 тысячи новых вакансий.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на участке в Очакове-Матвеевском планируется построить 186 тысяч квадратных метров различной недвижимости, в том числе: офисных зданий, отделений банков, предприятий общественного питания, магазинов и фитнес-центров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об утверждении проекта, который позволит создать свыше 4,4 тысячи новых рабочих мест по программе комплексного развития территорий.
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