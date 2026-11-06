Ефимов: В Москве возведут более 100 объектов образования за счет внебюджетных средств

До 2030 года инвесторы построят в Москве 124 школы и детских сада. Общая площадь объектов образования составит почти 1,5 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в новых жилых кварталах одновременно с вводом домов строится качественная социальная инфраструктура. При этом стабильно растет доля объектов образования, возводимых за счет внебюджетных источников, а город контролирует соблюдение обязательств застройщиков по таким проектам.

«Новые объекты образования обеспечат дополнительными местами в школах и детских садах жителей развивающихся и уже сложившихся районов и разгрузят существующие учебные заведения. В 2027–2029 годах в Москве возведут 124 объекта образования за счет внебюджетных источников финансирования. Среди них 56 детских садов, 22 школы и 46 образовательных комплексов. Современные условия обучения будут созданы более чем для 75 тысяч школьников и воспитанников детских садов. Активное участие застройщиков в создании образовательной инфраструктуры позволяет снизить нагрузку на городской бюджет. Высвобожденные ресурсы столица направляет на масштабную модернизацию и капитальный ремонт уже действующих школ и детских садов», – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Образовательные учреждения появятся в 11 административных округах столицы. После их ввода в эксплуатацию большая часть войдет в столичную систему образования, что позволит обновить инфраструктуру образовательных организаций. Для детей обеспечат комфортные и современные условия обучения, так как в новых школах и детских садах предусмотрены универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, IT-классы, мастерские, спортивные и музыкальные залы, помещения для дополнительного образования, занятий с логопедом и психологом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что всего в ближайшие три года за счет всех источников финансирования планируется построить 150 объектов образования.