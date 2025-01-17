Ефимов: В Москве внесено более 1,3 тысячи поправок в правила землепользования

Москомархитектура в 2024 году одобрила внесение более 1,3 тысячи поправок в правила землепользования и застройки по обращениям граждан, предпринимателей и города. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За весь 2024 год Москомархитектура одобрила 1356 изменений в правила землепользования и застройки. Больше всего поправок оформили в третьем квартале, когда в утвержденные ПЗЗ внесли 448 корректировок. Это составляет 33 процента от общего числа изменений, проведенных за весь год. Больше всего поправки вносили для земельных участков на территории ТиНАО – свыше 300. Это составляет 22 процента от общего количества изменений в ПЗЗ», - уточнил заместитель мэра.

Предложения по изменению ПЗЗ частные лица, компании и организации могут подать обратившись в Москомархитектуру. На официальном сайте правительства Москвы есть все подробности и требования к документам.

Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отдельно выделила среди проектов, где потребовалось внесение изменений в правила землепользования и застройки, – территорию строящегося кампуса Национального исследовательского Московского государственного строительного университета, где будет построена новая ледовая арена.

