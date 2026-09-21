Ефимов: В Москве в ЗАО свыше 29 тысяч человек получили квартиры по реновации

В Москве с начала реализации программы реновации документы на жилье в новостройках в Западном административном округе (ЗАО) заключили свыше 29 тысяч человек из более чем 190 старых домов. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он добавил, что это составляет свыше трети всех зданий, запланированных к расселению на западе города.

«Больше правообладателей за это время появилось только на востоке, юго-востоке и севере столицы. Наиболее активно переселение ведется в Очакове-Матвеевском, где квартиры в современных ЖК получили около 7,1 тысячи горожан. В районах Проспект Вернадского и Фили-Давыдково документы для переезда оформили почти по 4,9 тысячи человек», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Он уточнил, что всего в ЗАО планируется переселить 104 тысячи жителей 548 старых домов. Отмечается, что всего по реновации горожанам предложили квартиры в 50 новостройках в девяти районах округа. Традиционно на первых нежилых этажах новых ЖК открывают магазины, предприятия сферы услуг и городские организации.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева сообщила, что ежегодно, начиная с 2022-го, в округе стабильно прибавляется примерно от 3,6 тысячи до более 4,7 тысячи правообладателей нового жилья. В том числе с начала текущего года договоры на квартиры в новостройках по реновации заключили более 3,5 тысячи горожан, добавила она.

По словам Екатерины Соловьевой, почти половина из них проживает в Солнцеве (более 1,7 тысячи), также более тысячи москвичей оформили договоры для переезда в районе Проспект Вернадского. В настоящее время в процессе переселения в округе находятся жители 39 старых домов.

Известно, что на западе Москвы в рамках реновации уже расселили жителей примерно 160 домов. Старые здания демонтируют с помощью технологии «умный снос», а на освободившихся площадках строят новые ЖК с сопутствующей инфраструктурой.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин призвал увеличить темпы реновации вдвое и объявил, что в августе в городе открыли вторую очередь завода по изготовлению префаб-конструкций для ускоренного возведения жилых домов, в том числе по программе.