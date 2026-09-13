Ефимов: В Москве в Выхино-Жулебине построят новый спорткомплекс
В Москве в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа построят современный спорткомплекс площадью примерно 8,5 тысячи квадратных метров с бассейном и залом общефизической подготовки. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Речь идет о физкультурно-оздоровительном комплексе «Импульс». Уточняется, что в настоящий момент специалисты ведут проектирование объекта: инженеры работают над архитектурно-планировочными решениями. Его возведут за счет бюджета города на пересечении улиц Привольной и Авиаконструктора Миля в рамках Адресной инвестиционной программы.
«Новый спорткомплекс позволит жителям разных возрастов поддерживать физическую активность рядом с домом», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров сообщил, что «Импульс» будет представлять собой двухэтажное здание с подземным этажом. В нем появятся 25-метровый бассейн и бассейн для обучения плаванию детей, а также ледовое поле размером 60 на 30 метров для тренировок и массового катания с трибунами, рассчитанными на 100 мест.
В здании также создадут залы общефизической подготовки и для сухого плавания, раздевалки, буфет, медицинские, административные и технические помещения, добавил Александров. Территорию вокруг спорткомплекса благоустроят, рядом с ним оборудуют парковку для более чем 20 автомобилей, включая машино-места для маломобильных граждан и электромобилей.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин и президент Владимир Путин открыли стадион «Торпедо» после реконструкции.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Канада не выдала визы российским велосипедистам-участникам чемпионата мира
- Лихачев: ВСУ ударили по бензовозам с дизтопливом рядом с ЗАЭС, есть погибшие и раненые
- МЧС: В Карачаево-Черкесии нашли пропавших туристов
- СМИ: ВСУ пытаются прорвать окружение в Харьковской области
- «Неизвестная женщина» и «НАЗА»: Венецианский кинофестиваль вспомнил о войне
- В августе в РФ сократилось потребление алкоголя
- Песков: Си Цзиньпин и Моди предлагали помощь для урегулирования на Украине
- Хинштейн: В Курской области в результате ракетной атаки повреждены дома
- МО: Силы ПВО сбили более 900 БПЛА ВСУ и 2 снаряда HIMARS
- МО: ВС РФ освободили Черняков в Харьковской области