Ефимов: В Москве в Выхино-Жулебине построят новый спорткомплекс

В Москве в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа построят современный спорткомплекс площадью примерно 8,5 тысячи квадратных метров с бассейном и залом общефизической подготовки. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет о физкультурно-оздоровительном комплексе «Импульс». Уточняется, что в настоящий момент специалисты ведут проектирование объекта: инженеры работают над архитектурно-планировочными решениями. Его возведут за счет бюджета города на пересечении улиц Привольной и Авиаконструктора Миля в рамках Адресной инвестиционной программы.

«Новый спорткомплекс позволит жителям разных возрастов поддерживать физическую активность рядом с домом», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров сообщил, что «Импульс» будет представлять собой двухэтажное здание с подземным этажом. В нем появятся 25-метровый бассейн и бассейн для обучения плаванию детей, а также ледовое поле размером 60 на 30 метров для тренировок и массового катания с трибунами, рассчитанными на 100 мест.

В здании также создадут залы общефизической подготовки и для сухого плавания, раздевалки, буфет, медицинские, административные и технические помещения, добавил Александров. Территорию вокруг спорткомплекса благоустроят, рядом с ним оборудуют парковку для более чем 20 автомобилей, включая машино-места для маломобильных граждан и электромобилей.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин и президент Владимир Путин открыли стадион «Торпедо» после реконструкции.