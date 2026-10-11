Ефимов: В Москве в ЮЗАО под заселение передали 55 новостроек по реновации

В Москве с начала реализации реновации в девяти районах Юго-Западного административного округа под заселение предоставили 55 новостроек с более чем 13,8 тысячи благоустроенных квартир общей площадью около 790 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что в 2018 году под заселение в рамках программы на юго-западе города передали первые новостройки на Изюмской улице. В дома уже переехало примерно 8,6 тысячи семей, добавил политик. 55 новостроек возвели в девяти районах ЮЗАО: к примеру, 14 из них — в Зюзине, девять — в Черемушках.

«Всего в рамках действующей программы реновации в Юго-Западном административном округе предстоит расселить 512 старых домов. Современные квартиры получат порядка 116 тысяч москвичей», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Отмечается, что ЖК построили в соответствии с современными стандартами безопасности и качества. В квартирах выполнили улучшенную отделку, а в подъездах смонтировали лифты, оборудовали комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин призвал нарастить темпы реализации реновации в два раза и сообщил о жилом комплексе по программе на Кавказском бульваре.

