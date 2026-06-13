Ефимов: В Москве в ЮАО открыли свыше 100 предприятий в домах по реновации

В Москве в ЮАО с начала реализации программы реновации открыли более 100 нежилых помещений для размещения объектов социально-бытового назначения, которые находятся на первых этажах новых ЖК. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, согласно реновации на первых этажах новостроек оборудуют примерно восемь тысяч нежилых помещений для открытия социально-бытовых объектов, что позволит создать более 200 тысяч рабочих мест и улучшить инфраструктуру районов.

«Больше всего открыто объектов торговли — 38, пунктов выдачи — 22 и еще более десяти предприятий, оказывающих бытовые услуги», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

В Департаменте градостроительной политики уточнили, что важная задача программы реновации заключается не только в обновлении жилого фонда столицы, но и в создании сопутствующей инфраструктуры.

Отмечается, что нежилые помещения на первых этажах новостроек используются в девяти районах ЮАО. Например, в Царицыне объекты социально-бытового назначения открылись в 38 помещениях, в Нагатинском Затоне — в 20. Кроме того, 13 помещений используют в Бирюлеве Западном и десять — в Чертанове Южном.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации реновации в Москве вдвое, отметив, что программа формирует гармоничную безбарьерную среду в городе.

