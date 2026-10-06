Ефимов: В Москве в третьем квартале построено 10 общественно-деловых центров

В Москве в третьем квартале 2026 года завершилось строительство десяти административно-деловых объектов в Пресненском, Басманном, Беговом, Даниловском, Академическом, Хорошевском и Краснопахорском районах, а также в Печатниках и Кунцеве, сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В период с июля по сентябрь включительно административно-деловая инфраструктура Москвы пополнилась 10 новыми зданиями общей площадью 236 тысяч квадратных метров. Объекты появились в девяти административных округах столицы, строительство велось за счет городского бюджета и внебюджетных средств», - отметил Ефимов.

В частности, в Академическом районе на улице Вавилова был построен бизнес-центр площадью 73,7 тысяч кв.м., состоящий из 12-этажных и 23-этажных корпусов. Площадь офисов составила 41,5 тысяч кв.м., также в здании разместились кафе, рестораны и торгово-сервисные зоны, добавил он.