Ефимов: В Москве в третьем квартале построено 10 общественно-деловых центров
В Москве в третьем квартале 2026 года завершилось строительство десяти административно-деловых объектов в Пресненском, Басманном, Беговом, Даниловском, Академическом, Хорошевском и Краснопахорском районах, а также в Печатниках и Кунцеве, сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В период с июля по сентябрь включительно административно-деловая инфраструктура Москвы пополнилась 10 новыми зданиями общей площадью 236 тысяч квадратных метров. Объекты появились в девяти административных округах столицы, строительство велось за счет городского бюджета и внебюджетных средств», - отметил Ефимов.
В частности, в Академическом районе на улице Вавилова был построен бизнес-центр площадью 73,7 тысяч кв.м., состоящий из 12-этажных и 23-этажных корпусов. Площадь офисов составила 41,5 тысяч кв.м., также в здании разместились кафе, рестораны и торгово-сервисные зоны, добавил он.
В Мосгосстройнадзоре сообщили, что инспекторы провели более 110 контрольно-надзорных мероприятий с момента начала работ. При этом оценивались, как надежность конструкций и инженерных систем, так и благоустроенность придомовых территорий и создание доступной среды для москвичей.
Как отмечают в Градостроительном комплексе Москвы, строительство деловых и коммерческих объектов гармонично дополняет инфраструктуру, позволяя жителям разных районов Москвы работать в комфортных офисных пространствах ближе к месту проживания, а также получать качественный сервис и совершать покупки рядом с домом.
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