Ефимов: В Москве в районе Новокосино построят спортплощадки по проекту КРТ

На востоке Москвы в районе Новокосино по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют неэффективно используемый участок для строительства спортинфраструктуры. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, новый объект на участке площадью 5,77 Га появится на Суздальской улице вблизи футбольного стадиона «Олимп». Заммэра добавил, что основная часть территории будет предназначена для различных спортплощадок.

«В районе Новокосино — это первый проект КРТ. Там появятся зоны для занятий волейболом, баскетболом, настольным теннисом, айкидо. Спортивная зона этой территории расширится и станет более привлекательной для жителей», - сказал Ефимов.

Кроме того, на территории объекта, расположенного вблизи станции метро «Новокосино» Калининской линии, в рамках проекта КРТ построят новое здание для ГБУ «Жилищник района Новокосино» общей площадью примерно 1 тысяча квадратных метров. По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, это почти в 1,3 раза больше площади старого здания.

На сегодняшний день в Москве, по поручению мэра города Сергея Собянина, на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью свыше 4,2 тысячи Га.

