Ефимов: В Москве в районе Нагатино-Садовники завершают строительство дороги

В 2026 году в Москве завершат строительство дороги у Варшавского шоссе в районе Нагатино-Садовники, которая обеспечит транспортную связь возведенного жилого комплекса по программе реновации. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Отмечается, что в настоящий момент на объекте задействованы более 30 человек и четыре единицы техники: ведётся укладка асфальта, устройство бортового камня и монтаж наружного освещения.

«В рамках первого этапа проекта появятся подъездная дорога к ЖК по реновации, переезд через трамвайные пути и новые инженерные коммуникации. На втором этапе съезд продлят до Нагатинской набережной», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков подчеркнул, что реализация проекта обеспечит транспортной инфраструктурой новостройку по программе реновации, расположенную на Варшавском шоссе (дом 41). После завершения строительства будет создана дополнительная поперечная связь между шоссе и Нагатинской набережной.

Известно, что за ходом строительства подъездной дороги на каждом этапе следят специалисты Мосгосстройнадзора. Уточняется, что сейчас на объекте проходит итоговая комплексная проверка и инспекторы оценивают соответствие выполненных работ утвержденному проекту, в том числе качество дорожного покрытия, устройство инженерных коммуникаций и наружного освещения.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил, что новый путепровод свяжет районы Ново-Переделкино и Внуково.

