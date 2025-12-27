Ефимов: В Москве в Люблине по реновации расселили свыше 50 домов

На юго-востоке Москвы в районе Люблино примерно 3,4 тысячи семей из более чем 50 домов переехали в новостройки, возведенные в рамках программы реновации. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, всего по действующей программе в Люблине осталось расселить 152 старых дома, в результате чего 29,7 тысячи москвичей получат новые квартиры.

«В 2021 году здесь под заселение передали первые новостройки по адресу: Люблинская улица, дом 76, корпуса 3 и 4. Туда начали переезжать жители сразу четырех старых домов. Сегодня количество расселенных домов достигло 51», - сообщил Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что в Люблине под заселение участникам программы реновации передали 18 новостроек, в которых в общей сложности оборудовали более пяти тысяч квартир с улучшенной отделкой. Он добавил, что в ЖК предусмотрены широкие проходы, а во дворах пешеходные дорожки спроектированы так, чтобы удобно было передвигаться всем жильцам.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации вдвое.