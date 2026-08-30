Ефимов: В Москве в Кузьминках около 920 жителей начали осмотр квартир по реновации

На юго-востоке Москвы в Кузьминках около 920 жителей города начали поэтапно осматривать квартиры в доме, возведенном в рамках реализации программы реновации на улице Юных Ленинцев. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет о 25-м жилом комплексе, заселяемом в этом районе. Отмечается, что туда переедут жители четырех старых домов на улице Юных Ленинцев и Волжском бульваре.

«Всего в рамках программы в районе Кузьминки предстоит расселить 287 домов старого жилого фонда, новые квартиры получат свыше 64 тысяч жителей», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Уточняется, что первый этаж новостройки традиционно нежилой, поэтому там откроют объекты социально-бытовой инфраструктуры. В Департаменте градостроительной политики сообщили, что в ЖК 425 квартир с просторными кухнями, широкими коридорами и готовым ремонтом.

Известно, что на территории новостройки создана безбарьерная среда с входами в подъезды и вестибюли без лестниц. Уточняется, что вблизи объекта есть образовательные и медицинские учреждения, ТРЦ и даже музей-заповедник «Кузьминки-Люблино», в пешей доступности находится станция метро «Кузьминки».

В столичном Департаменте информационных технологий подчеркнули, что готовиться к переезду помогает общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале Мos.ru.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации реновации вдвое и объявил об открытии в Москве второй очереди завода по изготовлению префаб-конструкций для ускоренного возведения жилых домов по программе.

