Ефимов: В Москве в Кунцеве по КРТ построят бизнес-центр

В Москве в районе Кунцево в Западном административном округе построят административно-деловой комплекс общей площадью примерно 81 тысячи квадратных метров в рамках реализации проекта комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что объект возведут по адресу: улица Молдавская, владения 3–5. Его разместят в пешей доступности от станций метро «Кунцевская» Арбатско-Покровской и Филевской линий, а также БКЛ и одноименной станции МЦД-1. Архитектурную концепцию нового комплекса разработало бюро PANACOM.

«Объект будет состоять из двух разновысотных корпусов, объединенных общей подземной частью. На первых этажах зданий обустроят просторные двусветные лобби, помещения под магазины и рестораны. Архитектурная концепция комплекса уже согласована», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Известно, что архитектурный облик нового комплекса вдохновлен природными формами, в связи с чем два здания с плавными очертаниями и расширяющимися ближе к середине силуэтами отсылают к образу бамбуковых стеблей. При этом выступающие элементы фасадов формируют характерный светотеневой рисунок, меняющийся в зависимости от времени суток.

Уточняется, что выбранное для строительства цветовое решение создано с помощью сочетания сдержанных оттенков, контраст которых дополнительно подчеркнет геометрию объемов и ритм фасадных элементов. Архитектурная подсветка станет продолжением общей концепции и подчеркнет выразительные силуэты корпусов в вечернее время. Кроме того, помимо офисных пространств, в составе комплекса оборудуют подземную автостоянку на 260 машино-мест.

