Ефимов: В Москве в Коммунарке построят здание для центра госуслуг и Дворца бракосочетания

В Москве в районе Коммунарка появится современное административное здание площадью 26,4 тысячи квадратных метров, где разместят центр госуслуг и Дворец бракосочетания. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что специалисты уже приступили к проектированию объекта. Речь идет об 11-этажном административном здании с подземным гаражом. Оно будет находиться в пешей доступности от станций метро «Ольховая» и «Коммунарка», между бульваром Мечникова и улицей Илизарова вблизи здания префектуры ТиНАО.

«В нем также планируется разместить мировой суд и территориальные отделы нескольких органов исполнительной власти. В результате для жителей района создадут единый центр городских сервисов, где можно будет оформить необходимые документы», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса.

Руководитель Департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров сообщил, что для каждой из организаций создадут обособленные зоны. Например, для Дворца бракосочетания предусмотрен отдельный этаж с пространствами общей площадью около 2,2 тысячи квадратных метров, а под мировой суд выделят помещения общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров, добавил он.

Уточняется, что для сотрудников и посетителей создадут свыше 60 машино-мест на подземной и наземной парковках: семь из них будут предназначены для маломобильных граждан, а еще семь — для электромобилей.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил о последовательном развитии инфраструктуры ТиНАО.