Ефимов: В Москве в августе завершили строительство 7 домов по реновации

В августе 2026 года в столице завершили строительство и ввели в эксплуатацию семь домов площадью свыше 200 тысяч квадратных метров в рамках реализации программы реновации. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет о новых жилых объектах в пяти административных округах Москвы. В том числе по два ЖК возвели на юго-западе и юго-востоке города, еще по одному — в САО, ЗАО и СВАО.

«В новых ЖК оборудовали более 3,5 тысячи квартир с чистовой отделкой. Прилегающую территорию озеленили и благоустроили, установили примерно 20 спортивных и игровых площадок, также оборудовали десять зон для отдыха», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Возле всех новых объектов развита социально-бытовая инфраструктура и транспортная доступность, есть парковые зоны. На первых этажах новостроек создали коммерческие помещения для пвз, кафе, образовательных центров и других организаций.

Все пространства общего пользования в зданиях и во дворах обустроили по принципам безбарьерной среды. ЖК возведены по индивидуальным архитектурным проектам и отличаются выразительным обликом. Они построены из высококачественных материалов, подключены к индивидуальным тепловым пунктам, оснащены «умными» приборами учета энергоресурсов и имеют высокий класс энергоэффективности.

На всех этапах строительства специалисты Мосгосстройнадзора сопровождают возведение домов по реновации, оценивая в рамках проверок соответствие выполненных работ и примененных материалов требованиям проектной документации. Отмечается, что на семи стройплощадках суммарно провели 55 контрольно-надзорных мероприятий, после чего новостройки были введены в эксплуатацию.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил, что всего в Москве ввели в эксплуатацию более 8,5 млн квадратных метров жилья. Он также призвал нарастить темпы реновации вдвое.