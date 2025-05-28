Ефимов: В Москве в апреле построили 37 объектов недвижимости в 24 районах
В Москве строители возвели 37 новых объектов недвижимости в 10 из 12 существующих административных округов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В апреле в Москве за счет бюджетных и внебюджетных средств построили и ввели в эксплуатацию 37 объектов недвижимости суммарной площадью около 990 тысяч квадратных метров. Они появились в 24 районах города», – рассказал заместитель мэра.
По его словам, в их числе – жилые здания, объекты социальной, коммерческой и промышленной инфраструктуры. Ефимов выделил, в частности, три торгово-бытовых здания, два детских сада и два объекта здравоохранения.
По словам, министра правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, стоит отметить детский сад на 350 мест на Мостовой улице в Троицке, а также торговый центр в районе Внуково.
Мосгосстройнадзор дал разрешение на ввод объектов в эксплуатацию.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ключевые стройки столицы на ближайшие два года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru