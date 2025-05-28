Ефимов: В Москве в апреле построили 37 объектов недвижимости в 24 районах

В Москве строители возвели 37 новых объектов недвижимости в 10 из 12 существующих административных округов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В апреле в Москве за счет бюджетных и внебюджетных средств построили и ввели в эксплуатацию 37 объектов недвижимости суммарной площадью около 990 тысяч квадратных метров. Они появились в 24 районах города», – рассказал заместитель мэра.

По его словам, в их числе – жилые здания, объекты социальной, коммерческой и промышленной инфраструктуры. Ефимов выделил, в частности, три торгово-бытовых здания, два детских сада и два объекта здравоохранения.

По словам, министра правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, стоит отметить детский сад на 350 мест на Мостовой улице в Троицке, а также торговый центр в районе Внуково.

Мосгосстройнадзор дал разрешение на ввод объектов в эксплуатацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ключевые стройки столицы на ближайшие два года.

