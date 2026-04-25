Ефимов: В Москве в 9 районах ЮАО строят 18 соцобъектов
В Москве в девяти районах Южного административного округа в настоящий момент возводят 18 соцобъектов, рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.
По его словам, 13 из них — школы, детсады и образовательные комплексы почти для шести тысяч детей. Кроме того, идет строительство одного медицинского и четырех спортивных объектов, добавил политик.
«Среди них как районные физкультурно-оздоровительные комплексы, так и знаковые объекты — например, стадион "Торпедо" им. Стрельцова. Завершить возведение всех 18 объектов планируют в ближайшие три года», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса.
Отмечается, что новые здания будут частью социнфраструктуры в Донском и Даниловском районах, а также в Москворечье-Сабурове, Нагатине-Садовниках, Чертанове Южном, Бирюлеве Восточном и Бирюлеве Западном, Царицыне и Нагатинском Затоне.
В Департаменте градостроительной политики уточнили, что общая площадь одного из крупнейших будущих образовательных объектов на юге Москвы — школы на 900 мест в Царицыне — составит примерно 22,7 тысячи квадратных метров. Она появится на Кавказском бульваре.
Известно, что в настоящий момент на объекте идут фасадные работы, отделка внутренних помещений, благоустройство прилегающей территории. Сейчас готовность школы составляет около 60%. Завершить ее строительство планируется в текущем году, после чего объект будет передан городу.
Уточняется, что вблизи всех новых соцобъектов застройщики прокладывают комфортные тротуары, высаживают деревья. Возле детсадов и школ обустраивают спортпространства и площадки. При этом «Контроль Москвы» сопровождает строительство всех социальных объектов в Южном административном округе города.
В Мосгосстройнадзоре рассказали о контроле всех этапов возведения соцобъектов. В организации добавили, что суммарно состоялось уже более 130 выездных мероприятий, в рамках которых инспекторы Комитета проводили оценку качества конструкций и материалов на соответствие требованиям утвержденных проектных решений.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что в Мещанском районе Москвы возведут школу будущего на 1100 мест.
