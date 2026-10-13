Ефимов: В Москве в 2026 году ввели 60 домов по реновации

В Москве с января по сентябрь 2026 года в рамках программы реновации введено в эксплуатацию более 1,2 миллиона квадратных метров жилья, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За девять месяцев этого года в столице построили и сдали в эксплуатацию 60 домов для программы реновации общей жилой площадью более 1,2 миллиона квадратных метров. Это позволило Московскому фонду реновации вновь стать лидером по вводу жилья среди всех застройщиков России», - отметил Ефимов.

По его словам, количество квартир с улучшенной отделкой в новостройках превысило 10,5 тысяч, что на 3 тысячи квартир превысило показатели аналогичного периода 2025 года.

В Мосгосстройнадзоре добавили, что инспекторы провели на строительных площадках более 610 выездных проверок, в которых также участвовали представители Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»).

Новые дома построили в тех же районах, где проживали участники программы реновации, при этом квартиры в них, как правило, больше старых.

По итогам 2025 года Московский фонд реновации занял первое место по объему введенного жилья среди компаний-застройщиков всей России. Тогда построили 119 домов по реновации, более 35 тысяч квартир подготовили для новоселов, напомнили в Градостроительном комплексе Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поручил в два раза увеличить темпы реализации программы реновации. Он также рассказал, что почти 120 семей переедут в новостройку по реновации на Кавказском бульваре.

