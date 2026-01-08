Ефимов: В Москве в 2025 году утвердили размещение более 180 км дорожной сети

В Москве согласовали свыше 40 проектов планировки территории (ППТ) объектов улично-дорожной сети за 2025 год. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Изначально в 2025 году планировалось утвердить свыше 25 проектов планировки территории улично-дорожной сети, однако динамика городского развития требует опережающей подготовки всей необходимой документации. В результате в прошлом году было утверждено 46 ППТ, предусматривающих строительство и реконструкцию около 186 километров улично-дорожной сети», — указал он.

По его словам, эти решения помогут сформировать более безопасную, удобную и современную транспортную среду для автомобилистов и пешеходов.

Заявки включают разнообразные запросы: от организации подъездов у новых жилых домов и социальных объектов до реконструкции уже существующих дорог.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что город утверждает только те проекты, которые соответствуют современным стандартам качества и функциональности.

Ранее глава Москвы Сергей Собянин отметил, что неподалеку от будущей станции метро «Ильинская» построят почти 13 километров дорог.

