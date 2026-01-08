Ефимов: В Москве в 2025 году утвердили размещение более 180 км дорожной сети
В Москве согласовали свыше 40 проектов планировки территории (ППТ) объектов улично-дорожной сети за 2025 год. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Изначально в 2025 году планировалось утвердить свыше 25 проектов планировки территории улично-дорожной сети, однако динамика городского развития требует опережающей подготовки всей необходимой документации. В результате в прошлом году было утверждено 46 ППТ, предусматривающих строительство и реконструкцию около 186 километров улично-дорожной сети», — указал он.
По его словам, эти решения помогут сформировать более безопасную, удобную и современную транспортную среду для автомобилистов и пешеходов.
Заявки включают разнообразные запросы: от организации подъездов у новых жилых домов и социальных объектов до реконструкции уже существующих дорог.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что город утверждает только те проекты, которые соответствуют современным стандартам качества и функциональности.
Ранее глава Москвы Сергей Собянин отметил, что неподалеку от будущей станции метро «Ильинская» построят почти 13 километров дорог.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД РФ выразил обеспокоенность в связи с захватом танкера «Маринера»
- СМИ: Беспилотник атаковал очередной нефтяной танкер у берегов Турции
- Пять человек пострадали при столкновении электробуса и трамвая в Москве
- В Венгрии назвали несостоятельным украинский «мирный план» из 20 пунктов
- Российского актера Юрия Колокольникова номинировали на премию Actor Awards
- В СК РФ назвали причину крушения частного вертолета в Пермском крае
- Российские войска поразили энергетические и портовые объекты ВСУ
- Трамп рассказал о сроке контроля США над Венесуэлой
- Сын Александра Овечкина впервые сыграл на льду арены «Вашингтона»
- На Кубани обломки беспилотника повредили ЛЭП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru