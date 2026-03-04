Ефимов: В Москве в 2025 году реализовано около 50 масштабных инвестпроектов

В 2025 году в рамках реализации в столице масштабных инвестиционных проектов (МаИП) было построено 47 объектов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В городе появились 13 образовательных, спортивных и медицинских организаций, 17 промышленных объектов, семь зданий для общественно-деловых и многофункциональных комплексов, а также административные здания и другие сооружения», - сказал Ефимов.



По его словам, проекты были реализованы во всех округах города. Под эти цели застройщикам и инвесторам выделили около 140 гектаров земли.



Промышленный блок стал лидером по количеству реализуемых МаИП. Один из примеров – первый профильный пищевой технопарк "Рябиновая, 44" площадью почти 15 тысяч квадратных метров, который уже начал свою работу в Западном округе столицы.



Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала о льготах для инвесторов, которые могут получать по ставке один рубль в год землю для строительства в рамках МаИП.



«В Молжанинове реализуется проект по строительству промышленного технопарка общей площадью около 38 тысяч квадратных метров. В 2023 году город заключил с инвестором договор аренды земельного участка площадью около 3,4 гектара сроком на пять лет по льготной арендной ставке один рубль в год», - отметила Соловьева.



Она также сообщила, что Москва предоставила 2,1 гектара земли для строительства новых школы и детсада на Дмитровском шоссе.

