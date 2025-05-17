Ефимов: В Москве в 1-м Силикатном проезде построят образовательный комплекс со школой и детсадом
В столице в районе Хорошево-Мневники создадут образовательный комплекс на 500 мест со школой и детсадом, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, в рамках редевелопмента экс-промзоны «Силикатные улицы» в 1-м Силикатном проезде построят здание на 350 учеников и 150 воспитанников общей площадью девять тысяч квадратных метров.
«В здании запроектированы учебные кабинеты, групповые ячейки с трансформируемой перегородкой, универсальные помещения с возможностью проведения занятий во внеурочное время. После завершения строительства объект передадут в систему образования города», - добавил Ефимов.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что в трехэтажном объекте с подземным этажом создадут медиатеку, лабораторно-исследовательский комплекс, залы для мероприятий, столовую, зону для преподавателей и медблок.
Девелопером нового проекта является ГК «Гранель». На прилегающей территории будут установлены игровые площадки, спортзоны и светильники. Там также разобьют газоны, высадят кустарники и деревья.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что до 2032 года в Москве планируется обновить около 700 школьных зданий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп назвал Зеленского «лучшим торгашом в мире»
- Путин упростил получение гражданства России для Абхазии и Южной Осетии
- СМИ: Экс-главу ФБР вызвали на допрос из-за поста с якобы угрозой Трампу
- Спрос на южнокорейскую косметику побил рекорд в России
- Минобороны: ВС РФ освободили Александрополь в ДНР
- Умер записавший более 200 альбомов музыкант Билли Эрхарт
- Песков: Встреча Путина и Зеленского возможна только при «определенных договоренностях»
- Экс-министр торговли Подмосковья признался в нападении с топором на свою бывшую девушку
- Момент побега 10 заключенных из тюрьмы в Новом Орлеане попал на видео
- Мединский объяснил передачу Крыма Украине в 1954 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru