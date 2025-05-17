Ефимов: В Москве в 1-м Силикатном проезде построят образовательный комплекс со школой и детсадом

В столице в районе Хорошево-Мневники создадут образовательный комплекс на 500 мест со школой и детсадом, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в рамках редевелопмента экс-промзоны «Силикатные улицы» в 1-м Силикатном проезде построят здание на 350 учеников и 150 воспитанников общей площадью девять тысяч квадратных метров.

«В здании запроектированы учебные кабинеты, групповые ячейки с трансформируемой перегородкой, универсальные помещения с возможностью проведения занятий во внеурочное время. После завершения строительства объект передадут в систему образования города», - добавил Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что в трехэтажном объекте с подземным этажом создадут медиатеку, лабораторно-исследовательский комплекс, залы для мероприятий, столовую, зону для преподавателей и медблок.

Девелопером нового проекта является ГК «Гранель». На прилегающей территории будут установлены игровые площадки, спортзоны и светильники. Там также разобьют газоны, высадят кустарники и деревья.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что до 2032 года в Москве планируется обновить около 700 школьных зданий.