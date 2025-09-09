Ефимов: В Москве увеличатся объемы строительства жилья
Реализация в Москве программы реновации позволит увеличить объемы строительства жилья, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Мы допускаем, что ввод коммерческого жилья может несколько колебаться из-за рыночной ситуации, но общие объемы строительства жилой недвижимости, как мы ожидаем, даже будут расти, так как наращиваются темпы программы реновации в столице», – сказал Ефимов в интервью РИА Новости.
По его словам, достигнутые в последние годы темпы строительства на уровне 5 млн кв.м. жилья в год можно будет поддерживать в 2027-2028 годах.
«Нас текущие показатели удовлетворяют как с точки зрения объемов ввода объектов, так и с точки зрения сроков ввода этой недвижимости. А самое главное, сформирован задел на будущее», - подчеркнул заместитель мэра.
Ефимов добавил, что на рынке жилой и коммерческой недвижимости есть «небольшое замедление» на фоне высокой ключевой ставки, однако в динамике за последние пять-семь лет – совершенно иная, положительная картина.
