Ефимов: В Москве утвердили проекты планировки территорий 55 площадок КРТ

В столице были утверждены проекты планировки территорий (ППТ) по 55 проектам комплексного развития территорий (КРТ) с градостроительным потенциалом свыше девяти миллионов квадратных метров жилья, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, 55 проектов КРТ охватывают порядка 483 гектаров бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий. На этих участках запланировано строительство 9,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Среди прочего возведут 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости общественно-делового назначения, в том числе различные объекты социальной инфраструктуры.

«Часть проектов КРТ будет способствовать развитию научно-производственного потенциала столицы. Общая площадь таких объектов составит почти 1,3 миллиона квадратных метров. В результате реализации 55 проектов КРТ в Москве будет создано 82,5 тысячи дополнительных рабочих мест», – поделился Ефимов.

Отмечается, что проекту реализуют в 41 районе Москвы. Большая часть площадок находятся коло станций скоростного рельсового транспорта и ключевых столичных автомагистралей.

Министр правительства Москвы, глава столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в свою очередь, отметил, что на месте неэффективно используемых территорий появятся в комфортные городские пространства.

«Каждый из 55 проектов КРТ проработан также с учетом потребностей москвичей в сопутствующей инфраструктуре. Так, на территориях как уже существующей, так и планируемой жилой застройки возведут в том числе детские сады и школы более чем для 19 тысяч ребят, шесть детских школ искусств, два здания для учреждений дополнительного образования, пять объектов здравоохранения, десять спортивных сооружений и два культурно-досуговых центра», – указал Овчинский.

По словам главы Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) Юлианы Княжевской, в рамках разработки ППТ с начала года городом было утверждено 619,2 тысячи квадратных метров под реализацию программы реновации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии трех участков нежилой застройки в Пресненском и Хорошевском районах столицы.

