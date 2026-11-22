В октябре столичные власти одобрили девять новых проектов комплексного развития территорий (КРТ). Их реализация позволит возвести в городе более 900 тысяч квадратных метров недвижимости и создать почти 7,7 тысячи рабочих мест. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На месте устаревших объектов и заброшенных пустырей, занимающих более 51,7 гектара, вырастут современные городские кварталы с жильем и востребованной инфраструктурой общественно-делового и производственного назначения», - сообщил Ефимов, которого цитирует пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Как подчеркнул чиновник, это станет мощным катализатором для экономического и социального развития районов и обеспечит тысячи новых рабочих мест.

Новые проекты охватят девять столичных районов: Нижегородский, Тверской, Беговой, Нагатинский Затон, Текстильщики, Чертаново Центральное, Отрадное, Очаково-Матвеевское и Печатники. В частности, на территории бывшей промзоны «Южный порт» планируется создать производственный квартал, на Дорожной улице в Чертанове возведут современный технопарк, а в Отрадном на площадке промзоны «Алтуфьевское шоссе» построят образовательный комплекс, включающий детский сад на 275 мест и школу на 550 учеников.

В настоящее время в Москве на различных этапах проработки и реализации находится более 470 проектов КРТ, охватывающих территорию свыше 4,7 тысячи гектаров. Масштабная программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

