Ефимов: В Москве с начала года утвердили 24 решения о комплексном развитии территорий

В Москве за первое полугодие 2024 года в девяти административных округах утвердили ряд решений о комплексном развитии территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город утвердил проекты редевелопмента 24 площадок бывших промзон и неэффективно используемых территорий. В настоящий момент там расположены старые склады, автостоянки и другие объекты, не приносящие пользу. На их месте появятся современные городские кварталы с экологичными производствами, ЖК, социальной и коммерческой инфраструктурой, а также комфортными общественными пространствами. В общей сложности намерены построить около 5 млн квадратных метров недвижимости и создать около 44,3 тыс. рабочих мест», – пояснил он.

В столице планируется построить более 3,4 млн квадратных метров жилья, в том числе объекты по программе реновации. По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, в реализации проектов заинтересован как город, так и инвесторы.

«Из 24 участков представители бизнеса смогут реорганизовать 10 общей площадью около 100 гектаров и построить более 2,4 млн квадратных метров недвижимости. В том числе почти 1,6 млн квадратных метров жилья, примерно 825 тыс. квадратных метров общественно-деловых объектов и около 11 тыс. квадратных метров производств», – добавил он.

Отмечается, что на самой большой территории, расположенной в Печатниках на берегу Москвы-реки, возведут городской квартал, в котором кроме жилья построят общественную и социальную недвижимость.

