Ефимов: В Москве упростили требования к размещению информационных конструкций
В Москве упростили требования к вывескам на объектах капитального строительства. О новшествах рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Важным изменением является то, что мы предлагаем автору проекта – архитектору – возможность сразу определять внешний вид и местоположение информационной конструкции», - рассказал он.
По его словам, теперь на этапе планирования строительства объекта автор проекта может предусмотреть размещение названия на фасаде здания. До этого уже после строительства объекта требовалось согласование с комитетом по архитектуре и градостроительству столицы. Если дизайн вывески утвержден АГР, повторного согласования больше не требуется.
По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, это коснется спортивных объектов, кинотеатров, АЗС, кафе и других заведений. Она отметила, что смягчение требований упростит процедуру для всех участников, включая органы исполнительной власти.
