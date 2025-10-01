Ефимов: В Москве упростили требования к размещению информационных конструкций

В Москве упростили требования к вывескам на объектах капитального строительства. О новшествах рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Важным изменением является то, что мы предлагаем автору проекта – архитектору – возможность сразу определять внешний вид и местоположение информационной конструкции», - рассказал он.



По его словам, теперь на этапе планирования строительства объекта автор проекта может предусмотреть размещение названия на фасаде здания. До этого уже после строительства объекта требовалось согласование с комитетом по архитектуре и градостроительству столицы. Если дизайн вывески утвержден АГР, повторного согласования больше не требуется.



По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, это коснется спортивных объектов, кинотеатров, АЗС, кафе и других заведений. Она отметила, что смягчение требований упростит процедуру для всех участников, включая органы исполнительной власти.

