Ефимов: В Москве ТПМК «Ольга» прошел почти 1 км будущего участка Троицкой линии метро

В Москве тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Ольга», задействованный при строительстве левого перегонного тоннеля между будущими станциями «Новомосковская» и «Сосенки» Троицкой линии метро, прошел уже около 1 км тоннеля. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, протяженность тоннеля между этими станциями составляет 1,6 км. Известно, что комплекс «Ольга» начал работать в октябре 2025 года, преодолев примерно 950 м. При этом ТПМК предстоит пройти еще около 690 м.

«Он прошел несколько сложных участков: под руслом реки Сосенки, а также возле двух площадок строительства притоннельных сооружений, которые возводят с применением технологии "стена в грунте"», - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман объяснил, что щит финиширует в демонтажную камеру, которая будет подготовлена в котловане станционного комплекса «Сосенки». Он уточнил, что после этого конструкцию проверят и разберут для перемещения на новую площадку. При этом сама станция «Сосенки» появится на пересечении Калужского шоссе и Проектируемого проезда №7032 возле одноименной деревни.

В октябре прошлого года столичный мэр Сергей Собянин объявил о начале строительства второго этапа Троицкой линии московского метрополитена от станции «Новомосковская» до «Троицка». Известно, что новый участок длиной 16,9 км протянется вдоль Калужского шоссе. В его составе появится шесть станций: «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк».

В рамках первого этапа строительства возвели 11 станций. Завершение строительства второго этапа линии запланировано на 2029 год. В Градостроительном комплексе Москвы подчеркнули, что ветка длиной свыше 43 км с 17 станциями будет одним из самых протяженных радиусов метро столицы и самым большим за МКАД.

Ранее Сергей Собянин объявил о начале проходки между станциями «ЗИЛ» и «Остров Мечты» Бирюлевской линии метро.