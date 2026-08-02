Ефимов: В Москве свыше 1,2 тысячи жителей Люблина осмотрят квартиры по реновации на Совхозной улице

В столице в Юго-Восточном административном округе в Люблине более 1,2 тысячи человек начали осматривать новые квартиры по реновации на Совхозной улице. Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Отмечается, что новостройка возведена с учетом современных стандартов безопасности и качества. Сейчас в Люблине под заселение передали более 20 домов.

«Всего в программу здесь вошли 152 здания, новые квартиры получат около 29,7 тысячи человек», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Уточняется, что придомовую территорию благоустроили, возвели на ней детскую и две спортивные площадки, а также зону отдыха. На первом нежилом этаже новостройки откроют объекты социальной и бытовой инфраструктуры. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок.

В столичном Департаменте градостроительной политики подчеркнули, что дом состоит из трех секций с 552 квартирами с улучшенной планировкой. Там добавили, что семь квартир в новостройке — для маломобильных граждан. Переезжать можно сразу, так как там уже выполнен ремонт, установлены сантехника, розетки и приборы освещения.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева напомнила, что оформлять договоры на новые квартиры участникам реновации помогают специалисты ведомства. По ее словам, в конце июля определяться с выбором начали примерно 430 москвичей из дома 5, корпуса 2, на Новороссийской улице и дома 53, корпуса 2, на Совхозной.

В начале августа осматривать жилье и заключать договоры на равнозначную недвижимость смогут свыше 410 горожан из двух домов на улице Новороссийской. При этом с 12 августа в Центре информирования ждут участников переселения из дома 2 на улице Шутова и дома 53, корпуса 1, на Совхозной, добавила специалист.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил увеличить темпы реновации в два раза и сообщил о втором доме по программе, построенном из крупногабаритных модулей.