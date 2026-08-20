Ефимов: В Москве строится более 170 домов по программе реновации

Более 170 многоквартирных домов в 12 округах Москвы возводится в рамках программы реновации. Общая площадь строящегося в соответствии с проектом жилья превышает 3,9 млн кв. м. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Фонд реновации занимает первое место среди застройщиков Москвы по объему текущего строительства и ежегодно улучшает собственные результаты. Сейчас в 12 округах столицы возводится более 170 домов, их жилая площадь превышает 3,9 миллиона квадратных метров. В новых жилых комплексах будет свыше 65 тысяч квартир, в том числе предназначенных для граждан с ограниченной мобильностью», — рассказал Ефимов, которого цитирует пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Он подчеркнул, что по стандарту программы предусмотрены удобные планировки и чистовая отделка квартир.

Наибольший объем нового жилья в рамках проекта строится в Восточном административном округе — 35 новостроек с общей жилой площадью более 813 тысяч квадратных метров. На юго-востоке и юго-западе вводится 29 и 24 здания, соответственно.

По данным Департамента градостроительной политики, с начала года в городе введено 39 домов, общая жилая площадь составляет 734 тысячи квадратных метров. Это на 26% больше, чем годом ранее.

При строительстве используются отечественные материалы и передовые инженерные технологии. Придомовые территории благоустраиваются: создаются детские и спортивные площадки, зоны отдыха.

Возведение домов по программе реновации проходит под контролем столичного Комитета государственного строительного надзора.

Работа специалистов “Контроля Москвы” гарантирует соответствие построенных объектов утвержденным проектным решениям и техническим регламентам. Инспекторы Мосгосстройнадзора регулярно проводят на стройплощадках выездные проверки.

С начала реализации программы реновации в столице в общей сложности построено более 8,5 млн кв. м. жилья. Около 290 тысяч горожан уже переехали или находятся в процессе переезда.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

