Ефимов: В Москве стартуют пять архитектурных конкурсов

7 сентября в Москве стартует приём заявок на пять архитектурных конкурсов. Они объединены в единую программу для поиска решений по ключевым городским объектам: кварталам реновации, районным центрам, объектам полиции, подстанциям скорой помощи и паркингам. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Мы запускаем сразу пять конкурсов, чтобы привлечь ведущие архитектурные команды к поиску решений для разных типов городской инфраструктуры. У участников будет возможность предложить полноценные концепции и проработать их на высоком профессиональном уровне. Важно, что лучшие идеи получат дальнейшее развитие и смогут применяться при создании новых объектов в Москве», – отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

По его словам, лучшие идеи получат развитие и будут использоваться при строительстве в разных районах города. Для каждого конкурса подготовлено техническое задание, отбор пройдёт в два этапа: сначала — эскизы, затем — доработанные концепции. По итогам первого тура в каждом конкурсе выберут по десять финалистов, победителей определят после доработки проектов.

В Департаменте градостроительной политики подчёркивают, что новые объекты должны не только отвечать функциональным требованиям, но и гармонично вписываться в городскую среду. Задача — повысить качество архитектуры повседневных инфраструктурных объектов.

Организатор — Институт Генплана Москвы. К участию приглашаются российские архитектурные бюро. Ознакомиться с условиями участия и подать заявку можно на портале «СтроимПросто». Приём заявок продлится до 25 сентября.

