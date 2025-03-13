Ефимов: В Москве стартовал открытый отбор специалистов для стройиндустрии

В столице стартовал открытый отбор квалифицированных специалистов для работы в ведущих компаниях строительной отрасли. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, присоединиться к конкурсу могут слушатели колледжей, студенты, аспиранты, докторанты и иные специалисты.

«Процесс отбора будет состоять из пяти этапов, на каждом из которых участники смогут продемонстрировать свои навыки и способности в области урбанистики и градостроительства. В конкурсе могут принять участие и руководители среднего звена на строительных площадках. Для них подготовили отдельный тур, который направлен на выявление и поощрение талантливых специалистов, повышение качества выполняемых ими работ и уровня профессионализма», – рассказал заместитель мэра.

Для участия в первом туре конкурса необходимо зарегистрироваться на официальном портале проекта, заполнить анкету в личном кабинете и записать видеовизитку о своем учебном и рабочем опыте в градостроительной сфере. Подать заявку на участие можно до 22 марта.

На втором этапе отобранные участники на протяжении четырех дней примут участие в образовательном онлайн-интенсиве, который необходим для успешного прохождения конкурса.

Заключительным этапом станет хакатон, уточнил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Он подчеркнул, что победителей ждут не только призы, но и возможность трудоустроиться в крупнейшие компании отрасли.

Имена победителей назовут на церемонии награждения в мае 2025 года.

