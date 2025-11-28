Ефимов: В Москве создадут единый каталог с информацией об архитектурных бюро
В Москве создадут единый каталог с информацией об архитектурных бюро. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, это упростит поиск специалистов и укрепит связи внутри архитектурного сообщества.
«Каталог станет важным шагом к созданию единого информационного пространства для архитекторов, реализующих проекты в Москве. Разместить данные о себе на платформе могут бюро, которые разрабатывают архитектурные и градостроительные проекты, занимаются благоустройством территорий, дизайном, аналитикой, консалтингом», – уточнил заместитель мэра.
Ефимов рассказал, что в профилях организаций можно будет ознакомиться с основной информацией об их специализации, основателях, партнерах и ключевых проектах. Он также выразил уверенность в том, что платформа не только упростит поиск специалистов, но и будет способствовать обмену опытом и идеями между бюро.
Инициатором создания справочника выступила Москомархитектура, оператором – Институт Генплана Москвы. Главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов пригласил представителей всех бюро принять участие в этом проекте и внести свой вклад в развитие архитектурного облика Москвы.
«Собрав лучшие архитектурные команды в едином каталоге, мы создадим инструмент, который поможет находить оптимальные варианты для каждого объекта», - отметил Кузнецов.
По словам директора Института Генплана Москвы Татьяны Гук, площадка для справочника уже готова, а его наполнение будет происходить постепенно – каталог сформируется на основе данных, которые предоставят сами бюро.
