Ефимов: В Москве создадут единый каталог с информацией об архитектурных бюро

В Москве создадут единый каталог с информацией об архитектурных бюро. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, это упростит поиск специалистов и укрепит связи внутри архитектурного сообщества.

«Каталог станет важным шагом к созданию единого информационного пространства для архитекторов, реализующих проекты в Москве. Разместить данные о себе на платформе могут бюро, которые разрабатывают архитектурные и градостроительные проекты, занимаются благоустройством территорий, дизайном, аналитикой, консалтингом», – уточнил заместитель мэра.

Ефимов рассказал, что в профилях организаций можно будет ознакомиться с основной информацией об их специализации, основателях, партнерах и ключевых проектах. Он также выразил уверенность в том, что платформа не только упростит поиск специалистов, но и будет способствовать обмену опытом и идеями между бюро.

Инициатором создания справочника выступила Москомархитектура, оператором – Институт Генплана Москвы. Главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов пригласил представителей всех бюро принять участие в этом проекте и внести свой вклад в развитие архитектурного облика Москвы.

«Собрав лучшие архитектурные команды в едином каталоге, мы создадим инструмент, который поможет находить оптимальные варианты для каждого объекта», - отметил Кузнецов.

По словам директора Института Генплана Москвы Татьяны Гук, площадка для справочника уже готова, а его наполнение будет происходить постепенно – каталог сформируется на основе данных, которые предоставят сами бюро.

